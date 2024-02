Drugsbaron Piet S. verliest zaak over soepeler gevangenisregime

Piet S., die vastzit voor drugshandel en witwassen, heeft een kort geding verloren over de hoge beveiligingsmaatregelen in de gevangenis. Hij blijft op een speciale lijst staan van gedetineerden met de status vluchtgevaarlijk, bepaalde de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag donderdag.

S. (67) werd in oktober veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. De rechtbank in Den Haag zag S., die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, als de baas van een organisatie met drugslijnen over de hele wereld, van Rusland en Australië tot Engeland en Paraguay. De zaak loopt nog in hoger beroep.

S. eiste in het kort geding dat hij in de gevangenis minder beperkingen krijgt opgelegd, omdat hij zijn kleinkinderen lastig kan ontvangen door het hoge beveiligingsniveau. S. zit sinds november 2020 vast en is in 2021 op een lijst geplaatst waarbij strenge toezichtmaatregelen van toepassing zijn.

De rechter heeft de eis van S. afgewezen. In de uitspraak wijst de rechter op informatie bij de politie dat de man naar Zuid-Amerika zou willen vluchten om een celstraf in Nederland te ontlopen. Ook waren er geluiden dat handlangers de man tijdens een transport zouden willen bevrijden. De man, die is veroordeeld voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, zou daarvoor het netwerk en het geld hebben.

De rechter zegt niet te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze politie-informatie. In 2022 is daar informatie bijgekomen over een ontvoeringspoging van de schoonzoon van S. Volgens de overheid is er een risico dat S. die poging tot ontvoering wil vergelden of dat hij zelf gevaar loopt. “Dat klemt temeer omdat nu het hoger beroep loopt van zijn strafzaak, waarin mogelijk getuigenverhoren aan de orde zijn”, aldus de rechter in de uitspraak.