De twee gewonde slachtoffers van het brugongeluk in Lochem van woensdag zijn twee Belgische mannen, dat meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een van hen heeft een flinke val gemaakt en is zwaargewond, maar buiten levensgevaar. De ander is lichtgewond en mag binnenkort het ziekenhuis verlaten, vertelt een woordvoerster van de Arbeidsinspectie.

Bij het ongeluk, waarbij een boog van een brug naar beneden viel, kwamen ook twee mannen om het leven. Een van hen is een Belg en de ander een Pool.