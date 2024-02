Hoogleraar en VVD-senator Van den Berg voorzitter universiteiten

Hoogleraar bestuurskunde en senator Caspar van den Berg wordt de nieuwe voorzitter van de Universiteiten van Nederland (UNL). Hij gaat de vereniging van universiteiten vanaf 1 juni leiden. VVD’er Van den Berg blijft in de Eerste Kamer zitten, maar hij stapt daar wel uit de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming is voor de komende vier jaar.

De vorige vaste voorzitter van UNL was ook een voormalig VVD-politicus: Pieter Duisenberg. Hij zat in de Tweede Kamer en is sinds vorig jaar president van de Algemene Rekenkamer. Na het vertrek van Duisenberg bij de universiteitenvereniging werd zijn functie tijdelijk waargenomen door Jouke de Vries, de voorzitter van het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aan die universiteit werkt Van den Berg ook. Hij is er niet alleen hoogleraar, maar ook decaan.

“Zijn bestuurlijke en politieke ervaring, en zijn staat van dienst in de wetenschap, maken hem de ideale nieuwe voorzitter van Universiteiten van Nederland”, zegt interim-voorzitter De Vries in een verklaring over zijn opvolger. Van den Berg zelf benadrukt daarin de “onmisbare rol” die de universiteiten spelen in de samenleving en economie.

“Op de universiteiten barst het van het talent, nieuwsgierigheid en creativiteit, van eigen bodem en van over de grens”, zegt de bestuurskundige. “Dat is al eeuwenlang zo en is de essentie van de universiteit. Als voorzitter zet ik mij ervoor in dat universiteiten een vrije, veilige en stimulerende omgeving voor iedereen zijn.”