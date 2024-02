Opvang voor honderd extra asielzoekers in hotel Uden

In de noodopvang in het Van der Valk-hotel in Uden mogen nog eens honderd extra asielzoekers worden opgevangen. Dat bepaalde de rechter donderdag. Volgens de rechter heeft het eerder huisvesten van tweehonderd asielzoekers niet geleid tot onveilige situaties in en rondom het azc.

Oorspronkelijk zouden er al driehonderd asielzoekers in het hotel worden opgevangen. Maar de rechter bepaalde eerder na protesten van omwonenden dat er voorlopig maximaal tweehonderd mensen mochten verblijven. De gemeente constateerde begin februari dat het goed ging met de opvang. Daarop stapte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) naar de rechter om de voorlopige voorziening aan te passen en de maximale bezetting te verhogen van twee- naar driehonderd mensen.

De rechter concludeert wel dat de bewonersoverleggen waar ook het COA aan deelneemt niet altijd optimaal verlopen. De rechter zegt echter de ogen niet te kunnen “sluiten voor de opvangcrisis waarmee het COA, in het verlengde daarvan ook de inwoners van de gemeente Maashorst of andere gemeenten en natuurlijk de asielzoekers, vluchtelingen of andere ontheemden mee te maken hebben”. Daarom is toch besloten tot uitbreiding van de opvangcapaciteit.