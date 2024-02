Van der Burg ‘baalt enorm’ van overvol Ter Apel

Dat ondanks een rechterlijke uitspraak meer dan tweeduizend asielzoekers in Ter Apel hebben overnacht, “daar baal ik enorm van”, zegt demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg. “Even los van het feit dat het COA nu geld moet betalen aan de gemeente Westerwolde. Maar uitspraken van rechters moet je nakomen. Dat is dus niet gelukt.”

Donderdag heeft Van der Burg het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Hij gaat door met “praten om plekken te krijgen”, zegt hij, en kijkt daarbij met name naar de acht provincies die relatief weinig opvangplekken bieden. “Niet zijnde Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland.”

Sinds donderdag moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 15.000 euro aan de gemeente Westerwolde betalen per dag dat meer dan tweeduizend asielzoekers in Ter Apel verblijven. In de nacht van woensdag op donderdag waren er 2032 asielzoekers. Van der Burg: “Dat zijn er 33 te veel.”

“Het is geen weggegooid geld”, zegt Van der Burg over de dagelijkse dwangsom. “Het gaat naar de gemeente Westerwolde, een overheid die daar dus goede dingen mee gaat doen.”

Van der Burg reist na Ter Apel door naar Biddinghuizen, waar op de valreep 240 asielzoekers heen mochten. Op 19 maart moeten zij alweer weg om plaats te maken voor festivals, zegt de staatssecretaris. “Nu hebben we eigenlijk de problemen wat voor ons uitgeschoven.”