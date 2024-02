VluchtelingenWerk hamert op opvangplekken voor langere termijn

Dat het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel afgelopen nacht overschreden is, laat volgens hulporganisatie VluchtelingenWerk opnieuw zien dat er snel structurele opvangplekken in heel het land bij moeten komen. “Zolang er geen nieuwe locaties voor de lange termijn bijkomen, blijft het pleisters plakken en domineren dagkoersen het nieuws”, stelt de hulporganisatie.

Afgelopen nacht verbleven 32 mensen te veel in het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdagochtend. Sinds de nacht van woensdag op donderdag mogen er niet meer dan 2000 asielzoekers verblijven op last van een dwangsom van 15.000 euro per dag. De dwangsom moet betaald worden aan de gemeente Westerwolde en kan oplopen tot een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro.

Het COA stelt dat de marge om onder het maximale aantal asielzoekers in Ter Apel te blijven klein is. Het COA verplaatste eerder deze week honderden asielzoekers naar Biddinghuizen om onder de 2000 in Ter Apel te blijven, maar dat lukte dus niet. Het tekort aan opvangplekken loopt volgens de organisatie volgende maand op naar 5500. Dat komt volgens het COA onder meer doordat een aantal opvanglocaties binnenkort sluit.

Volgens VluchtelingenWerk kunnen gemeenten nu helpen de tekorten aan opvangplekken op te lossen “door een voorschot te nemen op de plannen die zij nu maken voor de spreidingswet”. Ook vindt de hulporganisatie dat asielzoekers het beste gebaat zijn bij stabiele opvang, in plaats van vaak verplaatst te worden. “Deze groep mensen, ook gezinnen met kinderen, heeft een lange reis achter de rug en vervolgens worden ze als postpakketjes door heel Nederland verplaatst. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen.”