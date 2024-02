Wind wakkert eind van de dag aan tot storm Louis

Nederland krijgt aan het eind van de dag te maken met een storm: Louis. Volgens Weeronline is er vanaf de late middag in het westen al sprake van harde wind, stevige buien en zware windstoten. Halverwege de avond moet het hele land rekening houden met zware windstoten van ruim 80 kilometer per uur.

Aan de kust is er dan kans op storm. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer kunnen windstoten voorkomen van 100 tot 110 kilometer per uur. In het binnenland is tijdens stevige buien kans op windstoten van 90 tot 100 km per uur. Het KNMI heeft voor de avond code geel afgegeven in verband met de (zeer) zware windstoten uit het zuidwesten tot westen.

Aan het begin van de nacht naar vrijdag neemt de wind in kracht af.