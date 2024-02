Mensen met Nederlandse herkomst hebben vaak weinig divers netwerk

Mensen met een Nederlandse achtergrond mengen nauwelijks met mensen met buitenlandse wortels. Zij hebben in hun netwerk relatief weinig buren, collega’s, familie, huisgenoten of klasgenoten met een andere herkomst. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de scheiding nog sterker onder rijkere mensen die in Nederland zijn geboren en Nederlandse ouders hebben.

Het statistiekbureau heeft dit uitgezocht over de jaren 2009 tot en met 2020, een periode waarin veel meer mensen met buitenlandse wortels in Nederland zijn komen wonen. In het dagelijks leven komen mensen van Nederlandse herkomst dus steeds meer mensen met een andere achtergrond tegen. Toch is de scheiding tussen deze groepen niet gedaald, maar juist licht gestegen. Een diverse maatschappij zorgt er dus niet per se voor dat mensen met andere achtergronden meer met elkaar mengen, concludeert het CBS.

Hoe meer geld mensen van Nederlandse herkomst hebben, hoe meer gescheiden ze leven. Het CBS denkt dat dit komt doordat in rijkere buurten en bij bedrijven met veel goedbetaalde banen, relatief minder mensen van buitenlandse herkomst wonen en werken. Daardoor is hun netwerk minder divers. Onder mensen met bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse wortels is dat andersom: mensen met een hoger inkomen hebben juist een minder gescheiden netwerk dan mensen met een lager inkomen.

Alle bevolkingsgroepen leven volgens de onderzoekers in een bepaalde mate gescheiden van elkaar. Mensen die op elkaar lijken zoeken elkaar immers op. Te veel scheiding kan echter, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, zorgen voor sterke “sociale bubbels” die kunnen leiden tot meer polarisatie. Om te ontdekken hoe groot deze zogenoemde herkomstsegregatie is, koppelde het statistiekbureau allerlei datasets aan elkaar. Daaruit vloeit een soort netwerk van alle Nederlanders, waarmee het CBS heeft berekend hoeveel mensen van hun eigen, of juist een andere herkomstgroep daarin zitten.