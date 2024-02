Tien grote opvanglocaties COA sluiten begin april

De tien relatief grootste opvanglocaties voor honderden asielzoekers in Nederland waarvan de contracten begin april aflopen, liggen in de gemeenten Amsterdam, Biddinghuizen, Nijmegen, Breda, Almere, Assen, Goes, Den Bosch en Schagen. Dat blijkt uit data van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), opgevraagd door het ANP. De noodopvang in Amsterdam is na het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel de grootste opvanglocatie in Nederland.

Op de locatie, het motorschip Galaxy in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, is ruimte voor 1486 asielzoekers. De opvang op het schip loopt af op 1 april. Dinsdag 27 februari volgt een definitief besluit over eventuele verlenging. Het Amsterdamse college is van plan de noodopvang op het schip te verlengen.

In Biddinghuizen is een tijdelijke noodopvang met plek voor 1300 mensen, aldus cijfers van het COA. Op 7 april moet het evenemententerrein leeg opgeleverd worden aan Walibi. De afgelopen dagen werden diverse bussen met asielzoekers naar het terrein gebracht om Ter Apel te ontlasten.

Ook in Nijmegen is een grote crisisnoodopvanglocatie, waar 1114 vluchtelingen terechtkunnen. Deze crisisnoodopvang loopt 1 maart af. “Naar aanleiding van het recente verzoek van de staatssecretaris aan de provincies om extra opvangplekken te creëren, gaan we nu kijken naar mogelijkheden in onze stad en regio”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In Den Bosch loopt de overeenkomst voor noodopvang eind volgende week, 29 februari, af. Daar kunnen 252 mensen terecht. De gemeente heeft een nieuwe locatie op het oog om voor maximaal tien jaar 350 asielzoekers op te vangen.

De locaties in Goes (noodopvang, 319 plekken) en Schagen (noodopvang, 248 plekken) lopen op 1 april af.

In Almere worden eind maart 440 plekken geschrapt. Die liggen op het terrein van een asielzoekerscentrum met bijna achthonderd reguliere plekken. De 440 noodopvangplekken worden geschrapt en het azc wordt later uitgebreid naar 1400 reguliere plekken. Die zijn echter niet op korte termijn beschikbaar. “We doen ons uiterste best om die te realiseren, maar het duurt waarschijnlijk nog 1,5 jaar voordat het zover is”, zegt een woordvoerster.

In Breda, waar begin maart 487 noodopvangplekken verdwijnen, is de opvang in evenementenlocatie Breepark al een keer verlengd. Wethouder Arjen van Drunen legt uit dat toen, in november, met de staatssecretaris is afgesproken dat die opvanglocatie niet langer open kan blijven als het contract op 6 maart afloopt. De gemeente Assen heeft een ‘wachtkamerlocatie’, een plek waar asielzoekers kunnen verblijven voordat ze naar Ter Apel gaan. Die locatie in Expo Assen (423 plekken) sluit volgens de afspraak op 1 april. Verlenging is volgens een woordvoerster “niet aan de orde”.