Brennerautobahn weer open, vakantiegangers kunnen naar huis

Nederlandse vakantiegangers die vrijdag langere tijd stilstonden op de Oostenrijkse Brennerautobahn (A13) kunnen hun weg naar huis vervolgen. Dit laat een woordvoerder van de ANWB weten. De snelweg was sinds vrijdagmiddag dicht doordat verschillende vrachtwagens na sneeuwval waren gestrand. De ANWB kreeg meldingen van meerdere Nederlanders die hierdoor niet naar huis konden.

Het ging om mensen die vanuit skigebieden in Noord-Italië onderweg naar huis waren. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde onder meer eten en drinken uit aan gestrande weggebruikers. Om 23.00 uur was de weg in beide richtingen weer open.

De snelweg loopt vanaf Innsbruck tot de Brennerpas, een bergpas in Italië.