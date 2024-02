Politie houdt 27 klimaatactivisten aan om gevaar voor verkeer

De politie in Amsterdam heeft tot nu toe 27 klimaatactivisten aangehouden, omdat ze het verkeer in gevaar brachten. Dat meldt de politie op X. Extinction Rebellion blokkeert de A10 in Amsterdam uit protest tegen het geld dat ING in de fossiele industrie stopt.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er staan nog enkele honderden klimaatactivisten op de A10 voor de demonstratie van XR. De politie is inmiddels begonnen met het vrijmaken van de weg. De klimaatactivisten worden weggevoerd in bussen, die normaal gebruikt worden in het openbaar vervoer.