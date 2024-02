Wasmachine leasen goed alternatief voor kopen

Het lenen van geld om huishoudelijke apparaten te kopen, wordt steeds duurder. De zogenaamde consumptieve kredieten zijn namelijk in januari verhoogd naar 15%. Het kopen van een wasmachine op afbetaling is bijvoorbeeld zo’n krediet. Mensen die op het moment geen budget hebben om zelf een wasmachine aan te schaffen zijn daarmee duurder uit wanneer zij op afbetaling een dergelijk apparaat kopen. Het ministerie van Financiën waarschuwde al dat kortlopende leningen, zoals de aanschaf van apparaten op afbetaling, altijd duurder zijn. Maar wat dan, als de portemonnee even niet toereikend is om zelf een nieuw apparaat aan te schaffen?

Wasmachine leasen is de oplossing



Een goede optie kan het leasen van een wasmachine zijn. Een wasmachine leasen houdt in dat men een wasmachine eigenlijk een soort van ‘huurt’. Die gebruik je dan voor een vast bedrag per maand. Het leasen van een wasmachine biedt veel voordelen. Door het betalen van een maandelijks bedrag ben je in ieder geval verzekerd van een werkende wasmachine. Je betaalt namelijk voor het gebruik, maar het onderhoud en reparaties van de machine zijn voor rekening van het bedrijf waar men de wasmachine van leaset. Onverwachte kosten zijn dan geen zorgenpost meer.

Duurzamer wassen

Daarnaast is een leasewasmachine van goede kwaliteit en zal je ook duurzaam kunnen wassen. Waar je bij eigen aanschaf financieel vaak aangewezen is op een tweedehands of oudere wasmachine, is het leasen van een wasmachine vaak een nieuwer model. Op die manier kunnen ook de kosten op de energierekening worden beperkt. Wanneer men verhuist, zal de leasewasmachine ook gewoon meeverhuizen. Net als bij andere manieren van leasen, denk aan je telefoonabonnement inclusief toestel, kan voor het leasen van een wasmachine een abonnement worden afgesloten. Dit kan de maandelijkse kosten ook snel drukken wanneer men een groter abonnement aanschaft. Tenslotte is ook de afschrijving van zo’n apparaat niet hetgeen waar men zich druk om hoeft te maken. Mocht het nodig zijn, dan vervangt het leasebedrijf gewoon de wasmachine.

Lagere kosten

Een gemiddelde wasmachine kopen kost al snel ongeveer vijfhonderd euro. Een flink bedrag, dat de financiële druk thuis kan opvoeren. Een wasmachine leasen daarentegen kan al vanaf ongeveer 10 euro per maand. Een groot verschil voor de portemonnee en dat terwijl het lease-abonnement ook nog eens inhoudt dat men geen extra kosten zal maken. Afhankelijk van de situatie, kunnen reparatiekosten gaan om kleine bedragen (denk dan aan tientallen), maar oplopen tot enkele honderden euro’s of zelfs de aanschaf van een nieuw apparaat. In combinatie met een hogere rente sinds begin dit jaar, kan dus worden gezegd dat een leasecontract op apparaten als een wasmachine daarmee een stuk goedkoper zijn dan de aanschaf van een nieuw apparaat.