Kort geding over komst 250 asielzoekers in hotel in Den Bosch

Bij de rechtbank in Den Bosch dient maandag een kort geding over een tijdelijk asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in de stad. De gemeente wil vanaf dinsdag maximaal 250 asielzoekers opvangen in het hotel aan het Pettelaarpark, niet ver van de A2 en het provinciehuis van Noord-Brabant.

Het kort geding bij de bestuursrechter is aangespannen door omwonenden in de nabijgelegen Gestelse buurt en bedrijven op het Pettelaarpark. Zij vechten de vergunning aan die de gemeente vorige week maandag verleende voor het tijdelijke azc.

De rechter die het kort geding behandelt, besloot vorige week op verzoek van de omwonenden de vergunning te schorsen. Dat betekent dat de asielopvang niet open mag, totdat er uitspraak is gedaan. De bestuursrechter doet naar verwachting direct of kort na de zitting uitspraak.

Eind vorig jaar speelde een soortgelijke zaak over de opvang van asielzoekers in een hotel in Uden.