Twaalf dagen minder treinen naar Schiphol om werkzaamheden

Vanaf maandag rijden er bijna twee weken minder treinen van, naar en via Schiphol vanwege werkzaamheden. Tot en met vrijdag 8 maart moeten reizigers die via de luchthaven reizen rekening houden met een aangepaste dienstregeling.

ProRail is onder meer bezig met vernieuwingen aan het spoor en de trapopgangen. Daardoor is maar de helft van de sporen beschikbaar voor treinverkeer. De NS roept mensen die doordeweeks via Schiphol reizen op om buiten de spits te reizen of gebruik te maken van de omreisroutes.

In het weekend van 2 en 3 maart is helemaal geen treinverkeer mogelijk tussen de stations Amsterdam Centraal/Amsterdam Sloterdijk en het vliegveld. Reizigers mogen met hun treinkaartje de metro pakken naar station Amsterdam Zuid en vanaf daar de trein naar Schiphol nemen.

Ook van 29 maart tot 1 april en van 9 tot 13 mei werkt ProRail aan het spoor bij Schiphol. De daaropvolgende werkzaamheden zijn gepland voor november.