Vakbonden aan overheid: kijk naar totale toeslagenstelsel

Vakbonden CNV en FNV willen dat de overheid het totale toeslagen- en inkomstenstelsel onder de loep neemt en er alles aan doet om het vertrouwen van burgers weer te herstellen. Uit onderzoek van de parlementaire-enquêtecommissie naar de fraudeaanpak komt naar voren dat de overheid nog altijd blind is voor mensen en hun rechten.

“Wie meer werkt, krijgt minder toeslagen. Een systeem dat zijn langste tijd heeft gehad. Een vereenvoudiging van het stelsel is noodzakelijk. Werken moet lonen”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in reactie op het rapport. FNV hoopt dat de politiek de conclusies en aanbevelingen uit het rapport in de praktijk brengt. “Het is tijd voor een nieuwe verhouding tussen overheid en burgers, waarbij de burger niet langer als doelwit wordt gezien”, zegt vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong. “Streng sanctiebeleid en de verregaande inlichtingenplicht staan nog steeds in wetten. Dat moet anders. We gaan ervan uit dat de Kamer wetgeving rond sociale zekerheid en toeslagen beoordeelt op basis van de lessen uit dit rapport en zo snel mogelijk aanpast.”

De vakbonden zijn blij dat nogmaals wordt erkend dat het fraudebeleid van de overheid heeft gefaald. Het CNV spreekt van “extreem overheidsfalen” waardoor duizenden mensen de afgelopen jaren zijn “vermorzeld door de overheid”. “Mensen die een komma verkeerd plaatsten, werden disproportioneel hard aangepakt. Ook mensen met een niet-Nederlandse achternaam werden hard geraakt”, zegt Fortuin. “Het herstel van deze schade moet de hoogste prioriteit krijgen van de politiek.”

De commissie concludeert in het onderzoek onder meer dat een schandaal zoals dat rond de kinderopvangtoeslag weer kan gebeuren.