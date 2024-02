Tussen Zwolle en Kampen rijden geen treinen omdat een container van een vrachtwagen op de spoorlijn is gevallen, meldt ProRail. De container blokkeert de beveiligde overweg op de Nieuweveer Allee in Zwolle en de overweg is ook beschadigd.

ProRail doet haar best om de treinen weer te laten rijden. In de reisplanner van NS staat dat de hinder tot ongeveer 12.30 uur duurt.