Nog steeds tekort aan nieuwe tandartsen, ziet ABN AMRO

Tandartspraktijken kampen nog steeds met een tekort aan nieuw personeel. Er gaan de komende jaren meer tandartsen met pensioen dan dat er nieuwe tandartsen instromen, meldt ABN AMRO in een rapport. Dit belemmert de groei van veel mondzorgpraktijken. Ook kunnen sommige praktijken geen opvolger vinden.

Van de 9376 tandartsen in Nederland is ruim 36 procent vijftig jaar of ouder en de komende zeven jaar gaat ongeveer 1 op de 5 tandartsen met pensioen. De jaarlijkse instroom van tandartsen bedraagt driekwart van de uitstroom.

Tegelijkertijd stijgt juist de vraag naar complexe mondzorg, signaleert ABN AMRO. Vooral oudere patiënten kiezen vaker voor een uitgebreide behandeling om hun gebit te behouden en minder snel voor een kunstgebit. De bank verwacht dan ook dat de toegankelijkheid van de mondzorg de komende jaren toenemend onder druk komt te staan.

De bank verwacht dat het aantal tandartsenpraktijken daalt, maar dat praktijken wel groter worden. In de mondzorg wordt ook steeds meer in teamverband gewerkt. Daarnaast is meer maatwerk nodig door de steeds complexere zorgvraag, waardoor tandartsen zich vaker op deelgebieden specialiseren. Hierom ontstaan vaker grote mondzorgcentra die verschillende disciplines en specialisaties onder één dak aanbieden.

Drie jaar geleden waarschuwde ABN AMRO al voor de personeelstekorten onder tandartsen. Sindsdien zijn de problemen alsmaar verergerd, denkt specialist mondzorg Arjan Wijnands van ABN AMRO. Zo was destijds nog aan ondersteunend personeel te komen, maar dat is ook lastiger geworden. Hierom moeten praktijken innovatief zijn om mensen aan te trekken. “Ik zeg tegen klanten: als je een medewerker bij de kassa’s in de plaatselijke supermarkt ziet die goede service verleent, kan je die benaderen om binnen jouw praktijk een opleiding te doen.”

Ook kan de branche profiteren van innovatieve ontwikkelingen die het werk efficiënter maken. Zo komen er materialen, technieken en technologieën beschikbaar die de communicatie met de patiënt verbeteren, weet Wijnands. Ook doen mondscanners en 3D-implantaat printen hun intrede in de behandelkamer, waardoor in plaats van het traditionele ‘happen’ een digitale afdruk van het gebit wordt gemaakt. “Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat dwingt mondzorgpraktijken tot creatieve oplossingen om de continuïteit de komende jaren te waarborgen. Innovaties zoals de genoemde nieuwe IT-hulpmiddelen, zijn daar goede voorbeelden van.”