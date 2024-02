De ouders van de overleden baby die maandag in een woning in Helvoirt werd gevonden, zijn diezelfde avond laat aangehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

De baby werd nog tevergeefs gereanimeerd door hulpdiensten in het huis in de Schoorstraat in het Brabantse dorp.

De politie kan verder niks zeggen over de zaak en doet onderzoek.