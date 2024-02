Erasmusbrug komende twee nachten dicht om onderhoud

Weggebruikers in Rotterdam kunnen in de nachten van woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag geen gebruik maken van de Erasmusbrug. De brug, die bijna 28 jaar geleden in gebruik werd genomen, is tussen 22.00 uur en 06.00 uur gesloten voor automobilisten en fietsers om onderhoud, meldt de gemeente.

Rotterdam adviseert het verkeer gebruik te maken van de omleiding via de nabijgelegen Willemsbrug. Voetgangers en trams kunnen tijdens het onderhoud wel van de Erasmusbrug gebruik blijven maken.

De Erasmusbrug krijgt, verspreid over dit jaar, een grote onderhoudsbeurt. Direct na de marathon van Rotterdam, half april, starten de voorbereidingen voor het schilderen van de bijna 140 meter hoge stalen pyloon. Het schilderen van de iets meer dan 800 meter lange oeververbinding gebeurt grotendeels in de zomer. Deze week is begonnen met de bouw van de hangsteiger die wordt gebruikt om de onderkant van de brug van een nieuwe verflaag te voorzien.