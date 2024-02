Rode Kruis biedt hulp aan bij opvang Oekraïners in Jaarbeurs

Het Rode Kruis heeft hulp aangeboden bij de opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs in Utrecht. De veiligheidsregio meldde dinsdag dat de locatie overvol is en daardoor tijdelijk is gesloten. Een woordvoerster van het Rode Kruis zegt dat de organisatie in overleg is met de veiligheidsregio voor mogelijke ondersteuning.

De hulporganisatie leverde eerder honderd veldbedden voor de opvang in de Jaarbeurs. Volgens de woordvoerster kan het Rode Kruis meer bedden leveren, maar kunnen ook mensen worden ingezet om bijvoorbeeld te helpen bij het uitdelen van maaltijden of het bieden van een luisterend oor.

De drukte in de Jaarbeurs leidt volgens de veiligheidsregio onder meer tot onvoldoende beschikbare zorgcapaciteit, lange rijen voor de sanitaire voorzieningen en onvoldoende privacy. In de zogenoemde HUB-opvang in hal 5 van de Jaarbeurs melden veel Oekraïners zich, die van daaruit naar een duurzame opvangplek in het land worden doorverwezen. Het streven is dat dit binnen 24 uur gebeurt. In de opvang kunnen maximaal 140 personen overnachten. Omdat er op dit moment geen opvangplekken beschikbaar zijn voor Oekraïners in Nederland, is de opvang overvol geraakt.

De veiligheidsregio heeft opgeroepen landelijk meer plekken te organiseren. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei dat hij die oproep steunt.

Woensdagmiddag komt het nijpend tekort aan opvang voor Oekraïners ter sprake in de Tweede Kamer.