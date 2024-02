VluchtelingenWerk vreest voor langere sluiting meldpunt Oekraïners

VluchtelingenWerk maakt zich zorgen over de gevolgen van de sluiting van het belangrijkste aanmeldpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Utrecht. De organisatie vreest dat als er niet snel meer opvangplekken komen in het land, deze situatie nog “dagen of weken” kan duren. “Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog staan Oekraïense vluchtelingen voor een dichte deur zonder opvang.”

Volgens VluchtelingenWerk krijgen alleen kwetsbare Oekraïners nog toegang. “Vluchtelingen die niet als ‘kwetsbaar’ worden aangemerkt, worden bij de deur geweigerd”, zegt de organisatie. “Onder hen zijn ook alleenstaande vrouwen en meerdere gezinnen met kleine kinderen.” De organisatie waarschuwt ervoor dat “door te gokken op het improvisatievermogen van Oekraïners die net in Nederland aankomen” het risico ontstaat dat deze vluchtelingen op straat belanden.

Bij de zogenoemde HUB-opvang in hal 5 van de Jaarbeurs melden zich veel Oekraïners. Ze worden van daaruit verwezen naar een duurzame opvangplek in het land. Omdat er op dit moment geen opvangplekken beschikbaar zijn voor Oekraïners in Nederland, is de opvang overvol. Daardoor zag de veiligheidsregio zich dinsdag genoodzaakt de locatie tijdelijk te sluiten.

VluchtelingenWerk begrijpt het besluit, maar noemt het “kwalijk dat geen van alle betrokken partijen initiatief heeft genomen voor het organiseren van een noodoplossing”. “Rijk, gemeenten en veiligheidsregio’s verwijzen daarvoor naar elkaar.” De organisatie pleit voor het formaliseren van de aanmeldplekken, “zodat er één duidelijk aanspreekpunt is als er problemen ontstaan”.

Nederland heeft sinds het uitbreken van de oorlog twee jaar geleden ruim 100.000 Oekraïners opgevangen, wat de organisatie “een ongekende prestatie” noemt. De afgelopen maanden nam het aantal beschikbare plekken steeds verder af en daarom sluit VluchtelingenWerk zich aan bij de oproep van de Veiligheidsregio Utrecht om meer opvangplekken te regelen zodat de HUB in de Jaarbeurs snel weer open kan. Maar er moet ook een plan komen voor de langere termijn, meent de organisatie. “Dat Oekraïners in Nederland voor een dichte deur staan, mag niet het nieuwe normaal worden.”