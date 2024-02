FNV snoeihard over eindrapport arbeidsongeschiktheidsstelsel

Vakbond FNV is niet te spreken over het eindrapport over het arbeidsongeschiktheidsstelsel dat donderdagmiddag werd gepresenteerd. De bond mist met name concrete aanbevelingen en zegt dat er niet goed is gekeken naar eerdere voorstellen die FNV over herziening van onderdelen van het stelsel heeft gedaan.

Het rapport, van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS), stelt dat inkomensregelingen voor mensen die door een aandoening of beperking niet (meer) kunnen werken veel simpeler moeten. Volgens de commissie hebben juist de vroeggehandicapten last van het stelsel, maar daar heeft de commissie nog geen structurele oplossing voor.

“De FNV snapt niet dat de commissie nauwelijks met concrete aanbevelingen om het systeem rond arbeidsongeschiktheid eerlijker, minder theoretisch en begrijpelijker te maken is gekomen”, schrijft de bond in een schriftelijke reactie. “De FNV is verbaasd dat er niet goed gekeken is naar de voorstellen ‘ideale Wajong’ en het rapport ‘Gevangen in de bijstand’ die de bond eerder naar buiten bracht. Het is de FNV al jaren een doorn in het oog dat zoveel arbeidsongeschikten gevangen zitten in de bijstand of zelfs zonder inkomen zijn. De commissie laat deze groep opnieuw in de kou staan.”

De bond schrijft verder dat het eindrapport “maar één reële kans” biedt om “te komen tot een broodnodige verbetering van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. Er staan enkele zeer zorgelijke scenario’s in voor arbeidsongeschikten waar de FNV bepaald niet blij mee is.”

Alleen het herstellen van “mensonterende fouten” in de WIA kan op goedkeuring van de bond rekenen. Maar de bond spreekt “grote zorg” uit over de andere voorstellen, die volgens de vakbond het socialezekerheidsstelsel afbreken. “Na een paar jaar staan mensen volledig in de kou, dat gaan we echt niet tolereren.”