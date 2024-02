Volgend weekend geen treinen van en naar Den Haag om werkzaamheden

ProRail gaat samen met aannemer BAM aan de sporen en perrons van station Den Haag Centraal werken, zo meldt de spoorbeheerder donderdag. Daarom is de dienstregeling op 2 en 3 maart en van 9 tot en met 13 maart aangepast. Er rijden dan geen treinen tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag Centraal. In het weekend van 9 en 10 maart rijden er helemaal geen treinen van en naar Den Haag Centraal.

In dat weekend vindt in Den Haag de CPC Loop plaats, een hardloopevenement waar jaarlijks tienduizenden mensen aan meedoen. De NS zet bussen in en reizigers kunnen gebruikmaken van het metronetwerk. Wel moeten zij rekening houden met extra reistijd, overstappen, omreisroutes en drukte. Reizigers wordt aangeraden om hun reis kort voor vertrek te plannen met de reisplanner.

ProRail gaat onder andere aan bovenleidingen, treinbeveiliging en aan kabels en leidingen werken. Ook wordt er spoor vernieuwd en het deel van perron 10 buiten de perronkap.