Defensie vindt alsnog rapport mogelijk oorlogsmisdrijf in Uruzgan

In het archief van het ministerie van Defensie is alsnog het rapport opgedoken waarin melding wordt gemaakt van een mogelijk oorlogsmisdrijf door Australische militairen in Afghanistan. In oktober meldde het ministerie nog aan de Kamer dat de zoektocht vruchteloos was geweest nadat meer dan een miljoen bestanden waren doorzocht.

Maar deze week is in het archief een gegevensdrager gevonden met daarop het rapport, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer vrijdag. “Ik heb opdracht gegeven om de feiten rondom het nu aangetroffen rapport op een rij te zetten en door te gaan met het onderzoeken van de nu aangetroffen gegevensdragers.”

Over de inhoud wil ze nog niets kwijt. De Australische autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de vondst.

In 2020 kwam een officieel Australisch rapport naar buiten dat elitetroepen van het land tussen 2005 en 2016 in Uruzgan 39 moorden hebben gepleegd. Volgens de Australiërs was er geen sprake van Nederlandse betrokkenheid. Nederland leidde de missie in Uruzgan tussen 2006 en 2010.

Kort na het verschijnen van het rapport verklaarde een Nederlandse inlichtingenofficier dat hij in mei 2010 in Uruzgan een rapport zou hebben opgesteld waarin melding wordt gemaakt van een mogelijk oorlogsmisdrijf door Australische special forces. Zij zouden een Afghaanse man die was vrijgelaten door de Nederlanders kort na zijn vrijlating hebben opgepakt, gemarteld en geëxecuteerd. Het slachtoffer was eerder opgepakt in verband met (betrokkenheid bij) de dood van twee Nederlandse mariniers.

Defensie ging daarna op zoek, maar vond toen niets in het archief, dat niet op orde bleek. “De vondst van het betreffende rapport onderstreept het belang van het op orde brengen van alle missie-archieven”, aldus Ollongren.