Net genoeg opvangplekken beschikbaar voor vluchtelingen Oekraïne

Nederland heeft nog net genoeg opvangplekken beschikbaar voor mensen die nu de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Er zijn in totaal 170 bedden vrij voor nieuwe vluchtelingen, een fractie meer dan de 160 eerder deze maand. Dat was de kleinste marge in de opvang sinds het begin van de oorlog en de start van de vluchtelingenstroom twee jaar geleden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijdag de meest recente cijfers gepubliceerd. Die gaan over de situatie eind vorige week. Nederland telde op dat moment 90.850 bedden in noodopvanglocaties voor Oekraïners, waarvan 90.680 in gebruik waren. Dat komt neer op een bezettingsgraad van 99,8 procent.