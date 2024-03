In een zorgcomplex in Drachten woedde zondagmiddag kort brand. Omdat er nog veel rookontwikkeling is in het flatgebouw, worden bewoners door de brandweer geëvacueerd. Er is opgeschaald naar zeer grote brand, zodat meerdere brandweereenheden kunnen worden opgeroepen.

De brand was in een van de appartementen in het pand. Of er slachtoffers zijn gevallen door de brand, is nog niet bekend.