Man op spoor geduwd in Vlissingen, verdachte aangehouden

Een 36-jarige man uit Vlissingen is zaterdagavond gewond geraakt, nadat hij op het station van de Zeeuwse stad door iemand op het spoor was geduwd. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij werd geduwd is niet bekend. Hij zou volgens de politie zijn belager, een 21-jarige man uit Delft, niet kennen. De Delftenaar werd kort na het incident, dat rond 21.15 uur gebeurde, op aanwijzingen van spoorwegpersoneel aangehouden in een stilstaande trein.

De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.