COA heeft geen plek voor extra opvang derdelanders uit Oekraïne

Het is nog afwachten hoeveel zogenoemde derdelanders uit Oekraïne de komende tijd asiel aanvragen, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft nu geen plek om deze groep op te vangen. Na maandag stopt de opvang voor gevluchte mensen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Ze kunnen nog wel asiel aanvragen. Volgens een woordvoerder van het COA moet de komende tijd worden gekeken naar een oplossing.

De derdelanders hebben nog 28 dagen om de Europese Unie te verlaten, tot 2 april. Als ze asiel aanvragen, hebben ze in afwachting van een besluit hierover recht op opvang bij het COA. Dat geldt overigens alleen voor mensen met een lopende aanvraag, niet voor degenen die een herhaalde aanvraag doen, zegt de woordvoerder. Totdat daar plek is, blijven ze voorlopig in hun huidige gemeentelijke opvang. Voor zo’n zestig mensen is al wel onderdak geregeld door het COA omdat ze niet langer in hun gemeente terechtkonden.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft sinds eind januari geen nieuwe asielaanvragen vanuit deze groep binnengekregen. Tot nog toe hebben 740 van de 2760 derdelanders aangegeven dat ze hun aanvraag willen doorzetten. De woordvoerder kon niet zeggen of er nog nieuwe aanvragen bij zullen komen.

De derdelanders hadden eerst dezelfde tijdelijke bescherming in ons land als door de oorlog gevluchte Oekraïners of mensen met een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne. Het kabinet besloot echter hiermee te stoppen, omdat derdelanders veilig terug zouden kunnen naar hun land van herkomst. Daarop stapten meerdere mensen naar de rechter. In januari oordeelde de Raad van State dat de opvang na maandag stopt. Afgelopen weekend werd duidelijk dat een deel van de derdelanders zich met behulp van advocaten verzet tegen dit besluit bij rechtbanken in de verschillende regio’s waar ze verblijven.