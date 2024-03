Hinder is vervelend, maar werkzaamheden zijn hard nodig, zegt NS

De hinder die treinreizigers de komende jaren gaan ondervinden door werkzaamheden op het spoor noemt de NS “vervelend”, maar de werkzaamheden zijn “cruciaal” om Nederland bereikbaar te houden en het spoor klaar te maken voor de toekomst. Met die opmerking reageert een woordvoerder van het spoorbedrijf op een waarschuwing van beheerder ProRail dat de overlast van 2025 tot 2030 nog groter wordt.

“Werkzaamheden op het spoor betekenen automatisch hinder voor reizigers”, licht de woordvoerder toe. “Dat is het dilemma waar we voor staan, want die werkzaamheden zijn wel hard nodig.” Op de lange termijn verwacht de NS bovendien meer reizigers en daarvoor moet het spoor ook klaargemaakt worden.

ProRail kondigde vorig jaar al aan dit jaar meer werk overdag en buiten de vakanties uit te gaan voeren, maar door een verder groeiende hoeveelheid onderhoud en personeelstekorten neemt de hinder voor reizigers de komende jaren toe. Volgens ProRail is veel spoor in Nederland aan vervanging toe omdat een groot deel kort na de Tweede Wereldoorlog is neergelegd, bijna tachtig jaar geleden. Spoor gaat maar een beperkt aantal jaar mee, waardoor het nu weer aan vervanging toe is.