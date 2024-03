Ook bij grote zeespiegelstijging is Nederland mogelijk beschermd

Ook als de zeespiegel in de komende eeuwen extreem stijgt, blijft het mogelijk om Nederland te beschermen. Zo’n stijging van 5 meter stelt wel extra hoge eisen aan de technische ontwikkelingen, concluderen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties maandag in een gezamenlijk onderzoek.

In dat scenario kan ons land bovendien te maken krijgen met hogere overstromingsrisico’s in sommige gebieden. Ook signaleren de onderzoekers dat er nu soms al problemen zijn als het gaat om de beschikbaarheid van zoetwater. “Bij een stijgende zeespiegel neemt dat tekort alleen maar toe”, schrijven ze. Dat is onder meer omdat juist ook zoet water nodig is om verzilting tegen te gaan.

Drie groepen met adviesbureaus, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben het probleem van een stijgende zeespiegel bekeken. De ene groep focuste zich daarbij bijvoorbeeld op de bescherming van Nederland met behulp van bijvoorbeeld dijken, sluizen en stuwen. Een andere groep keek naar wat er zou gebeuren als het landgebruik en de samenleving zoveel mogelijk aangepast werd aan de gevolgen van zeespiegelstijging.

Een van de drie groepen zegt dat er meer onderzoek nodig is om vast te kunnen stellen of Nederland veilig en leefbaar kan blijven bij een extreme zeespiegelstijging van 5 meter. In elk geval zien alle drie de groepen verregaande gevolgen voor Nederland bij extreme zeespiegelstijging. Het vraagt grote inspanning, voor de maatregelen is veel ruimte nodig en het landgebruik zal moeten veranderen.

Hoe de natuur, landbouw, scheepvaart en land- en tuinbouw tegen die tijd eruit zullen zien, moet nog verder worden onderzocht. Verder wijzen de onderzoekers erop dat het versterken van waterkeringen waarschijnlijk nog veel sneller zal moeten dan tot nu toe het geval was. Dat is omdat de zeespiegel in de toekomst mogelijk nog sneller stijgt.

De resultaten van het onderzoek zijn maandagochtend gedeeld in Bussum. Onder meer deltacommissaris Co Verdaas sprak daar over de inzichten en de uitkomsten. “Als laag gelegen land stelt de zeespiegelstijging ons voor een enorme klus en ingrijpende keuzes”, zegt Verdaas. “Maar als we dit ergens aankunnen dan is het hier.”