Startschot ‘Amsterdam 750 jaar’ eind oktober in de Ziggo Dome

Het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt op 27 oktober gevierd met een groot concert in de Ziggo Dome. Onder anderen André Hazes, René Froger, Trijntje Oosterhuis en S10 treden op, heeft de gemeente maandag bekendgemaakt.

Tijdens de show wordt het verhaal van de hoofdstad verteld met oude hits en muziek van nu in diverse genres. Ook het Metropole Orkest, Edsilia Rombley, Donnie, Van der Laan & Woe en Sophie Straat staan op het podium. De voorverkoop begint op 12 maart.

Het concert wordt gezien als het startschot voor het jubileumjaar. “Met het concert willen we echt iets neerzetten waar de stad en Nederland zich in herkennen en waarmee we het hele land uitnodigen om het jubileum mee te vieren”, zegt Sietse Bakker, programmadirecteur van Amsterdam 750.

De show zal ook live op tv worden uitgezonden, maar waar is nog niet bekend.