Kamer stemt over uitbreiden dan wel pauzeren van wietexperiment

Het is dinsdag een spannende dag voor gemeenten en coffeeshops waar als experiment legaal geteelde cannabis wordt verkocht. Sinds december gebeurt dit al in Breda en Tilburg, die voorlopers zijn van acht andere gemeenten die binnenkort gaan meedoen. De Tweede Kamer sprak vorige week over een mogelijke uitbreiding naar een elfde deelnemer, Amsterdam-Oost, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Pikanter is de motie die de PVV op tafel legde die oproept het hele wietexperiment “on hold” te zetten.

Over het experiment is ruim tien jaar gesproken in politiek Den Haag. Het werd meerdere keren uitgesteld, tot frustratie van gemeenten die graag meedoen. Coffeeshops mogen nu wiet verkopen, maar ze krijgen het spul nog illegaal aangeleverd. Met het experiment wil de overheid kijken of de levering aan coffeeshops beter kan worden georganiseerd, zodat criminelen geen vat meer op de wietproductie hebben. Voor het project zijn legale telers gezocht.

Waar een Kamermeerderheid tot nu toe voorstander was van het wietexperiment, is dat nu nog de vraag met de PVV die als grootste partij een fervent tegenstander is. Ook CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen het experiment. Als ook NSC en BBB zich achter de motie scharen, zou die het krap kunnen halen. De partijen geven nog niet aan wat ze gaan doen.

Kamerlid Joost Sneller van D66, voorstander van legale softdrugs, kan zich niet voorstellen dat NSC het experiment in de wacht wil zetten. “Wat houdt on hold eigenlijk in, en wat betekent het voor de gemeenten en de telers die zich lang hebben voorbereid? Het zou onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur van de overheid zijn als je de uitvoering van een aangenomen wet zomaar stopzet”, zegt Sneller, die spreekt van “een mistig signaal”.

Mocht de PVV-motie toch worden aangenomen, dan zal het demissionaire kabinet daar naar verwachting geen uitvoering aan geven. Maar het zou wel een belangrijk signaal zijn als van de vier formerende partijen alleen de VVD verder wil met legale wietlevering. Dan is het niet ondenkbaar dat de pauze niet alleen zolang als de formatie duurt, maar later helemaal wordt afgeblazen.