Kamervoorzitter Bosma doet aangifte tegen Gaza-demonstranten

Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma gaat aangifte doen tegen de demonstranten die in de hal van de Tweede Kamer steun betuigden voor Gaza. Daarnaast overweegt hij samen met de rest van het presidium te kijken of de veiligheidsmaatregelen strenger moeten worden, zei hij dinsdag in de plenaire zaal.

Bosma noemde het onaangekondigde protest “uiterst betreurenswaardig” en “intens verwerpelijk”. Medewerkers van de Tweede Kamer hebben kort na het begin van het protest contact gehad met de Haagse burgemeester Jan van Zanen, vertelde de Kamervoorzitter. Vervolgens heeft de politie de hal leeg geveegd. Bosma: “Ik ben daar heel blij mee.”

“We zullen ook iedereen die zich misdragen heeft een pandverbod opleggen”, zegt Bosma. De mogelijkheid van strengere beveiliging vindt hij vervelend. “Want wij vinden het fijn als er publiek bij is en als mensen hier naar binnen kunnen.”

Een reeks Kamerleden vroeg kort nadat de politie het protest had beëindigd om een reactie van Bosma. Pieter Omtzigt (NSC) omschreef het protest als een “ordeverstoring die niet geoorloofd is in het parlement”, terwijl Geert Wilders (PVV) sprak van “pure jodenhaat”.

Henri Bontenbal (CDA): “We maken ons zorgen over dat dit een precedentwerking heeft, dat andere demonstranten dit herhalen. Dus het is goed dat hier een hele strakke lijn op komt.”

SP-leider Jimmy Dijk en Esther Ouwehand (PvdD) waarschuwden juist voor overhaaste beschuldigingen van antisemitisme. “Volgens mij hebben beveiligers en de politie juist gehandeld”, zei Dijk. “Het is goed dat zij bepalen welke en of er strafbare feiten zijn gepleegd, en dit rondje dat hier plaatsvindt helpt daar niets bij.”