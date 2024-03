Komst asielzoekers naar hotel Albergen uitgesteld

De komst van 150 vluchtelingen naar een voormalig hotel in het Twentse dorp Albergen is uitgesteld. Half maart zouden de eerste bewoners arriveren, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wacht nu op de uitkomst van een procedure die omwonenden hebben aangespannen tegen de omgevingsvergunning, die de gemeente Tubbergen verleende voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. Die zaak dient op 28 maart bij de rechtbank in Zwolle, aldus een woordvoerder van het COA.

De bezwaarmakers willen een voorlopige voorziening, in afwachting van een besluit over de bezwaarschriften die zij indienden tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Zij vinden dat het niet past om alvast asielzoekers in het voormalige hotel ’t Elshuys te huisvesten terwijl over de bezwaarschriften nog geen definitief besluit is genomen, zegt hun woordvoerster Hennie de Haan uit Albergen. De rechter zou met een voorlopige voorziening kunnen bepalen dat er gewacht moet worden met de huisvesting.

Tweehonderd belanghebbenden hebben samen acht bezwaarschriften ingediend volgens De Haan. De inwoners van Albergen vinden dat het voormalige hotel beter geschikt is voor de huisvesting van statushouders, vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Het COA wil er vijftig statushouders en honderd asielzoekers onderbrengen. Een van de andere bezwaren richt zich tegen de riolering, die niet toereikend zou zijn voor dagelijks gebruik door zo’n tweehonderd mensen in het azc. Ook is volgens De Haan een aantal verzoeken om openbaarmaking van documenten niet gehonoreerd door de gemeente.

Het COA kocht het voormalige hotel in 2022 om er driehonderd asielzoekers onder te brengen. Toen er een storm van kritiek losbrak, is het aantal bewoners teruggebracht tot maximaal 150. Tubbergen heeft voor de komende vijf jaar een omgevingsvergunning verleend en kan die eventueel verlengen. Het asielhotel moet op 1 november 2032 de deuren weer sluiten.