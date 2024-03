Kwart van alle hoofdmaaltijden vorig jaar vegetarisch

Van alle hoofdmaaltijden die vorig jaar werden verorberd, was volgens het CBS een kwart vegetarisch. “De meeste Nederlanders kozen een of twee dagen per week voor een vegetarische hoofdmaaltijd”, concludeert het statistiekbureau.

Volgens het onderzoek, dat gedaan werd samen met gezondheidsinstituut RIVM en het Voedingscentrum, nam 31 procent van de Nederlanders nooit een vegetarische hoofdmaaltijd tot zich, terwijl 3 procent juist telkens voor vega koos.

Van de Nederlanders eet 5 procent helemaal geen vlees. 2 procent eet geen vlees maar wel vis (en worden pescotariërs genoemd). 2 procent neemt noch vlees noch vis (de vegetariërs). 0,5 procent voedt zich volledig plantaardig (de veganisten).

De meeste mensen onthouden zich dus niet van vlees, maar 22 procent van de Nederlanders kiest minstens drie dagen in de week voor een hoofdmaaltijd zonder vlees of vis (de flexitariërs). Een en ander lijkt te maken te hebben met de opleiding van de consumenten. Van de volwassenen met een universitaire opleiding eet 45 procent minstens drie keer per week een vegetarische hoofdmaaltijd. Bij hbo-opgeleiden is dat 32 procent en bij mensen met een (v)mbo- of havo-/vwo-opleiding 19 procent.

Het klimaat is meest genoemde reden om geen of minder vlees te eten. In 2023 speelden de kosten van vlees echter ook en vaker een rol.