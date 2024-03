Tweede Kamer stemt tegen voorstel om wietproef te pauzeren

De Tweede Kamer heeft dinsdag tegen het voorstel van de PVV gestemd om de wietproef te pauzeren tot een nieuw kabinet aantreedt. Daarmee is de deelnemende gemeenten en telers een flinke tegenslag bespaard gebleven. Zij hebben veel tijd, geld en moeite gestoken in het veelbesproken experiment om coffeeshops te voorzien van legaal geteelde cannabis. Het voortbestaan van de proef zou onzeker worden als de Tweede Kamer voor het verzoek had gestemd.

Uit een andere stemming blijkt wel dat het enthousiasme over het experiment in de Kamer is getemperd sinds de verkiezingen. Het kabinetsplan om de proef uit te breiden naar Amsterdam-Oost heeft het namelijk niet gehaald.

Vorige week was tijdens het debat over de uitbreiding van het wietexperiment vooral veel kritiek te horen. René Claassen van de PVV typeerde deze als “geëxperimenteer met onze jeugd”. Daniëlle Jansen van NSC had “serieuze bedenkingen” bij de uitbreiding en liet in het midden of ze voor het plan was om de proef ‘on hold’ te zetten. Haar partij heeft uiteindelijk tegen de uitbreiding gestemd, maar ook tegen de pauzeknop. Hetzelfde geldt voor BBB.

Het stemgedrag laat zien dat de VVD alleen komt te staan als warme pleitbezorger van het wietexperiment als de partij een (gedoog-)coalitie vormt met PVV, NSC en BBB. Geen van deze drie partijen was namelijk voor uitbreiding. De PVV vindt zelfs dat het wietexperiment helemaal moet stoppen.