Isolatieplan moet ongelijkheid in aardbevingsgebied verkleinen

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe kunnen een forse extra overheidsbijdrage tegemoetzien voor de isolatie van hun huis. Mensen met een laag inkomen kunnen de kosten tot maximaal 40.000 euro helemaal vergoed krijgen, net als de inwoners van de gebieden die het meest zijn getroffen door de aardbevingen. Een van de doelen is de verschillen in dezelfde straat of wijk wat betreft schadeafhandeling en woningversteviging zo klein mogelijk te maken.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en gedeputeerde Susan Top presenteerden de plannen woensdag in het Groningse dorp Garmerwolde. Voor alle tien Groningse gemeenten en drie Drentse gemeenten is in totaal 1,65 miljard euro beschikbaar, werd vorig jaar al duidelijk in de kabinetsreactie ‘Nij Begun’ op de parlementaire enquête over de gaswinning. De aanpak vloeit daaruit voort, en uit de ambitie de streek op termijn aardgasvrij te maken.

Lagere energierekeningen en verdere bestrijding van energiearmoede moeten het leed in de geplaagde regio verzachten. Kwetsbare huishoudens en ernstig gedupeerden van de aardbevingen en versterkingsoperatie krijgen prioriteit. Woningcorporaties kunnen rekenen op 200 miljoen euro om huurwoningen te isoleren. Met hen is afgesproken dat dit niet leidt tot hogere huren.

In de regio is veel onvrede over de soms grote verschillen in compensatie voor schadeherstel en versterkingsbijdragen. De nieuwe maatregelen, die met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023 gelden, zijn een begin van de aanpak daarvan.

Bewoners bij wie de verstevigingswerkzaamheden langer dan vier maanden duren en die daarom hun huis uit moeten, kunnen hun woning al zonder extra kosten laten isoleren. Als de woning al eerder is versterkt, of eigenaren in aanmerking komen voor lichte verstevigingswerkzaamheden, kunnen de isolatiekosten worden vergoed tot een maximum van 40.000 euro. Dat geldt ook voor wijken en buurten daaromheen.

Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe buiten het versterkingsgebied met een inkomen tot 140 procent van het minimumloon komen hiervoor ook in aanmerking. Daartoe is besloten om juist bij deze groep verduurzamingsachterstanden in te lopen en energiearmoede tegen te gaan. Woningeigenaren met een hoger inkomen kunnen 50 procent subsidie krijgen met een maximum van 20.000 euro. Dit is ongeveer het dubbele van de vergoeding die inwoners in de rest van Nederland kunnen ontvangen.

Huiseigenaren kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2025 subsidie aanvragen voor investeringen in isolatiemaatregelen die zij al hebben gedaan of gaan doen.