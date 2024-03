Minister Dijkstra werkt aan campagne over kwalijke gevolgen drugs

Met enige tegenzin geeft demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) toe aan het verzoek van de Tweede Kamer om in een campagne te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen van drugsgebruik. De ChristenUnie is enthousiast over de campagne in Rotterdam met de slagzin “Jouw lijntje, zijn liquidatie” en heeft hiertoe opgeroepen in een motie, die is gesteund door een Kamermeerderheid. Dijkstra vreest dat zo’n campagne drugsgebruik alleen maar normaliseert, maar belooft nu toch met een plan te komen.

“Wie drugs gebruikt, loopt risico’s”, vindt de minister net als de voorstanders van de motie. Gebruikers kunnen niet alleen lichamelijke en psychische schade oplopen, schrijft ze in een Kamerbrief, maar ook in financieel of sociaal opzicht. Dijkstra benoemt ook de gevolgen die te merken zijn op straat, doordat criminaliteit in stand wordt gehouden.

Ze wijst echter ook op wetenschappelijk bewijs dat “publieksbrede, grootschalige campagnes tegen drugsgebruik het gebruik juist kunnen normaliseren”. De minister is het eens met haar voorganger Ernst Kuipers dat een campagne als in Rotterdam een “normaliserend en stigmatiserend” effect kan hebben. Afgelopen najaar werden in de Maasstad posters opgehangen met leuzen als “Jouw drugsgebruik blaast portieken op” en “Er kleeft bloed aan jouw pil”.

In principe mogen ministers moties naast zich neerleggen, hoewel dat niet wordt gewaardeerd in de Tweede Kamer. Maar Dijkstra kiest er ondanks haar bezwaren voor om een campagne uit te werken. Daarvoor gaat ze eerst in gesprek met de gemeente Rotterdam en verschillende deskundigen. Ze belooft de Kamer hier voor de zomer over te informeren. Dan maakt de bewindsvrouw ook bekend hoeveel geld ze ervoor uittrekt.