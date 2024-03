TEFAF verwacht goede zaken te doen; tal van topstukken te koop

In Maastricht barst donderdag weer de kunst- en antiekbeurs TEFAF los, de eerste twee dagen voor genodigden en vanaf zaterdag voor iedereen. Op donderdag worden er bijvoorbeeld al vertegenwoordigers van belangrijke musea uit de VS en Europa verwacht, mét hun boodschappenlijstjes. Het is bepaald niet uitgesloten dat er meteen zaken worden gedaan, zeggen ze bij de beurs.

Dat het schilderij Kop van een oude boerin met witte muts, door Vincent van Gogh gemaakt in vermoedelijk 1884, voor 5 miljoen dollar te koop is op de TEFAF, trok in ons land al ruim de belangstelling. Maar dit bedrag is in Maastricht eigenlijk een kleinigheidje vergeleken met bijvoorbeeld Blick auf Murnau mit Kirche II, in 1910 geschilderd door Wassily Kandinsky. De aanbieder wil er zeker meer dan 50 miljoen dollar voor, bevestigt de beurs een bericht van The New York Times.

De verkoper kocht het voor 45 miljoen dollar op een veiling, waar de toenmalige eigenaar het had ingebracht nadat het als ‘naziroofkunst’ was afgestaan door de gemeente Eindhoven, waar het lang in het Van Abbemuseum heeft gehangen.

Van Frans Hals, weer helemaal actueel door de speciale Hals-tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam, zijn twee werken te koop, waaronder een portret van een man met hoed, gemaakt in 1635. Het andere is een portret van een man met baard, uit 1630-33. Wat hiervoor wordt gevraagd, kon de TEFAF niet zeggen.

Een inmiddels spraakmakend stuk is verder Man met rode hoed, eind 15e eeuw geschilderd in Zuid-Duitsland. Kwaliteit en voorstelling (geen religieuze) zijn bijzonder voor die tijd. De galerie hoopt daarom op een opbrengst van 4 miljoen euro voor het werk van de onbekende kunstenaar.

Er staan 270 exposanten uit 21 landen op de beurs, achttien van hen zijn er voor het eerst. De beurs is deze keer iets korter, acht dagen in plaats van elf. Veel deelnemers vonden de TEFAF te lang.

Er worden 50.000 bezoekers verwacht. Een aantal komt per privévliegtuig. Extinction Rebellion heeft een demonstratie hiertegen aangekondigd. De TEFAF noemt het een zaak van gemeente en politie, wijst op het recht van demonstratie en is verder “altijd op alles voorbereid, voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt”. Dat dat niet altijd voldoende kan zijn, bleek twee jaar geleden, toen op de beurs een gewapende overval werd gepleegd.