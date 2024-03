COA over maximum 2000 in Ter Apel: slepen met mensen en werkdruk

Precies twee weken na de rechterlijke uitspraak is het opnieuw gelukt onder het maximumaantal van 2000 overnachters in aanmeldcentrum Ter Apel te blijven. Daarmee is weer een dwangsom van 15.000 euro voorkomen. Om dit voor elkaar te krijgen, moesten asielzoekers vaker door het land worden verplaatst en dat heeft de werkdruk bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) juist verhoogd, vertelt regiomanager van Ter Apel Johann Velkers.

Om onder het maximale aantal te blijven, wordt onder meer uitgeweken naar een nachtopvang in 2e Exloërmond. Op een kwartier rijden van Ter Apel is daar achter een afvalverwerker een opvanglocatie ingericht. Rond 21.00 uur worden mensen er met bussen naartoe gebracht en uiterlijk twaalf uur later weer opgehaald om opnieuw plaats te nemen in de wachtrij bij de opvanglocatie bij het aanmeldcentrum.

Afgelopen nacht sliepen er 145 mensen, de nacht ervoor 174, aldus het COA. Dat ontkomt aan boetes, maar sleept nog altijd met mensen. Zo ging een Syrische man vijf nachten heen en weer. “Het schiet weinig op”, aldus Velkers. Wel zorgt de grens van 2000 ervoor dat werknemers op de vloer in Ter Apel onder net wat rustigere omstandigheden hun werk kunnen doen.

Buiten dat is het maximumaantal voor de verantwoordelijken voor de spreiding bij het COA arbitrair. “Of de grens nu op 2000 of 2200 plekken ligt, maakt weinig uit”, legt een woordvoerster uit. “De bottomline is dat er niet genoeg opvangplekken zijn in het land.” Het drukmiddel dat de gemeente Westerwolde via de rechter afdwong, wordt bij het COA dan ook gezien als manier “om een signaal af te geven” aan gemeenten in het land om met meer opvangplekken te komen.

De oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor meer structurele plaatsen heeft volgens regiomanager Velkers “nog nul extra plekken” opgeleverd. Tot er structurele oplossingen zijn, is het elke dag een logistieke puzzel voor de COA-medewerkers om mensen van en naar opvanglocaties van vaak tijdelijke aard te krijgen. Zo sluit de nachtopvang in 2e Exloërmond na twee maanden eind maart, de opvangtijd op het festivalterrein in Biddinghuizen loopt één maand. De inrichting van de plekken is volgens Velkers een andere enorme logistieke opdracht “met het vervoer van containers en spullen op vrachtwagens”.