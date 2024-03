Meer verkeersboetes uitgedeeld dan voor coronapandemie

Voor het eerst zijn meer verkeersboetes uitgedeeld dan voor de coronapandemie, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Nederlanders kregen vorig jaar bijna 8,5 miljoen keer een boete, tegen bijna 8,4 miljoen in 2019. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, verkeerd parkeren of door rood licht rijden.

De grootste toename van het aantal boetes is echter te zien bij andere soorten overtredingen. Zo reden veel meer mensen in gebieden waar ze niet mochten komen, zoals autoluwe zones en milieuzones. Hiervoor kregen ze 130.000 keer vaker een boete dan een jaar eerder. Daarnaast werden mensen vaker betrapt op het niet dragen van een helm als dat wel verplicht was en op bellen tijdens het fietsen en autorijden. Op dat laatste heeft de politie afgelopen jaar flink ingezet.

Vergeleken met 2022 zijn vorig jaar bijna 4 procent meer boetes uitgedeeld.

Het aantal verkeersovertreders met een buitenlands kenteken is juist met een kwart procent gedaald naar afgerond 872.000. Het ging hierbij vooral om mensen uit België, Duitsland, Frankrijk, Polen, Roemenië en Spanje.

Willybert Oor, landelijk portefeuillehouder verkeer bij de politie, laat op de site van de politie weten: “We blijven samen met onze partners onverminderd handhaven op deze overtredingen”. Hij noemt dat ook “gezien de stijging van het aantal verkeersovertredingen nog steeds hard nodig. We zijn iedere dag zichtbaar en minder zichtbaar op de wegen aanwezig”.