Arrestaties om leveren drugs en telefoons per drone in gevangenis

De politie heeft dinsdag drie mannen aangehouden die met drones op bestelling drugs en telefoons bezorgden in verschillende gevangenissen. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om verdachten uit Amsterdam, Schiedam en Rijsenhout.

De politie kwam de drie op het spoor door informatie over leveringen in België, Luxemburg en Nederland. Vanaf 2021 zou meerdere keren zijn gevlogen bij penitentiaire inrichtingen in Lelystad, Veenhuizen en Zaandam.

Veel van de leveringen waren niet succesvol. Soms lukte het echter wel om goederen af te leveren. Enkele keren konden gevangenen de bestelling vanuit het raam van hun cel aanpakken, aldus de politie.

In de woningen van de verdachten vond de politie drones, onderdelen van drones en drugs. Twee van de drie verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of ze langer vast moeten blijven zitten.