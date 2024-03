De Jonge spreekt Zuid-Holland aan op ‘afremmen’ woningbouw

De provincie Zuid-Holland remt de woningbouw af, terwijl er juist snel nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Die conclusie trekt demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de provincie.

“Ik constateer dat een aantal beleidsvoornemens van uw college een rem kan zetten op de woningbouw en onze gezamenlijke afspraken eenzijdig wijzigen”, schrijft De Jonge, die gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA) hier onlangs al op heeft aangesproken. Binnenkort wil hij met het hele college in gesprek.

De minister haalde de situatie in Zuid-Holland donderdag al aan in zijn toelichting op een ingediend wetsvoorstel, waarmee hij meer macht naar zich wil toetrekken in de regie over volkshuisvesting. De Jonge hoopt zo het woningtekort en tekort aan bouwlocaties aan te pakken.

Zuid-Holland zegt dat het college en De Jonge het “op hoofdlijnen” eens zijn, namelijk “de wooncrisis oplossen door het bouwen van de juiste woningen”. Wel is er volgens de provincie “op enkele punten een verschil van inzicht”.

Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken dat het tot 2030 voor ruim 235.000 nieuwe woningen zorgt. De minister vindt dat de provincie echter maatregelen neemt die de bouw afremmen in plaats van versnellen. Zo wil Zuid-Holland vooral bouwen binnen steden en dorpen, en niet daar buiten om landbouwgrond en ‘open’ gebied te beschermen. GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA hebben dat ook vastgelegd in hun coalitieakkoord. Vooral plattelandsgemeenten willen juist de ruimte krijgen om rond hun dorpen huizen te bouwen.

Ook stuurt de provincie nadrukkelijk aan op de bouw van sociale woningen, meer dan landelijk is afgesproken. Zuid-Holland hanteert een lagere bovengrens voor wat als een betaalbare koopwoning wordt gezien: 355.000 euro in plaats van de nationale grens van 390.000 euro.

De Jonge denkt dat dit beleid “averechts” werkt en ervoor zorgt dat “projecten niet meer van de grond komen”. Het beperken van bouwmogelijkheden buiten de kernen vindt hij “in deze tijd van woningnood ongewenst”. De Jonge verstuurde zijn brief met kritiekpunten vlak nadat Provinciale Staten woensdag het Ruimtelijk Voorstel hadden vastgesteld. Daarin staat een visie op de verdeling van de schaarse ruimte in Zuid-Holland, met 3,8 miljoen inwoners de meest bevolkte provincie. Niet alles kan meer, is de kern daarvan.