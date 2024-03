Onderzoekers: geen verband tussen mobiele telefoon en hersentumor

Het gebruik van een mobiele telefoon leidt niet tot een hersentumor. Mensen die vaak bellen lopen hetzelfde risico als mensen die hun toestel veel minder aan het oor hebben. Dat is de conclusie van een groot internationaal onderzoek, waar ook de Universiteit Utrecht aan heeft meegedaan.

De onderzoekers keken naar de gegevens van meer dan 250.000 mensen uit Nederland, Groot-Brittannië, Finland, Denemarken en Zweden. Zij beantwoordden tussen 2007 en 2013 vragen over hun mobiele telefoongebruik. Ook kregen de onderzoekers informatie van providers over de duur van telefoongesprekken. Daarna bekeken de wetenschappers hoeveel deelnemers kanker kregen. Er was geen verschil tussen mensen die veel belden en mensen die veel minder telefoongesprekken voerden.