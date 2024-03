Twee explosies vlak na elkaar bij woningen in Amsterdam

In Amsterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een paar minuten na elkaar explosies geweest in verschillende stadsdelen, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van AT5. Bij de explosies raakte niemand gewond. Wel liepen beide woningen schade op door de knallen.

De eerste explosie was rond 00.50 uur in de Berlaarstraat in Nieuw-West. Door de ontploffing ontstond kort brand. De portiek van de flat is flink beschadigd geraakt door de knal en brand.

Een paar minuten later, om 00.58 uur, kreeg de politie melding van een explosie op het Mosveld in Amsterdam-Noord. De voordeur en brievenbus van de woning raakten beschadigd door de knal.

Voor beide explosies zijn geen verdachten aangehouden. In Amsterdam zijn, net als in de rest van Nederland, veel explosies bij woningen. De politie zag vorig jaar een verdubbeling van het aantal explosies ten opzichte van het jaar ervoor in de hoofdstad.