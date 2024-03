Rondom de Portugese Synagoge in Amsterdam is veel politie op de been. Ook de ME is aanwezig, ziet een verslaggever van het ANP. In de buurt van het Nationaal Holocaustmuseum hangt een drone van de politie in de lucht.

In de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein begint om 12.00 uur het programma rond de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.