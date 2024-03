Schap zet houtsnippers in om stikstof uit water te halen

Een vat met houtsnippers kan helpen om het water in sloten langs landbouwpercelen schoner te maken. Water dat van landbouwgrond in de sloot stroomt bevat meststoffen en die zorgen voor teveel stikstof in het water. Door het wegstromende water door het vat met houtsnippers te leiden worden schadelijke stoffen omgezet in onschuldig stikstofgas en loopt er schoon water in de sloot. Verschillende waterschappen en kennisinstituten proberen de methode uit in Noord-Brabant en Limburg, aldus het Brabantse waterschap Aa en Maas.

In Denemarken en de Verenigde Staten zijn al langer proeven met de houtsnippers gedaan. Daar bleek het water 20 tot 40 procent minder stikstof te bevatten. Waterschap Aa en Maas zegt dat de eerste resultaten in Nederland ook positief zijn. Mogelijk wordt er ook nog een testopstelling in Noord-Holland gebouwd.

Onder meer in Westerbeek in Brabant is een bioreactor bij een landbouwperceel ingegraven. Een bioreactor is een vat waarin biologische processen plaatshebben. In dit geval stimuleren houtsnippers, afkomstig van bomen uit de omgeving, bacteriën die van nature in de grond zitten. De bacteriën kunnen nitraat omzetten in stikstofgas. Nitraat in het water veroorzaakt algen en overmatige groei van kroos en planten en is slecht voor de waterkwaliteit. Hoe minder water met meststoffen in de sloot terechtkomt, hoe schoner het water wordt.

Aa en Maas denkt dat de houtsnipperreactor “simpel, relatief goedkoop en heel effectief” is. Het vat kan zo’n tien jaar mee. Aan de proef in Nederland werken behalve waterschappen ook onderzoeksinstituten Deltares en KWR, de Wageningen Universiteit en het RIVM mee. Twee ministeries dragen financieel bij.