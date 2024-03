Onduidelijkheid over identiteit slachtoffers schietpartij Belize

Door een schietpartij op een markt in Belmopan, de hoofdstad van het Centraal-Amerikaanse land Belize, zijn een vrouw en een kind omgekomen. Volgens lokale media, die zich baseerden op politieverklaringen hadden de slachtoffers de Nederlandse nationaliteit. De NOS wist later evenwel op basis van een andere verklaring van de autoriteiten te melden dat de slachtoffers een 43-jarige Italiaanse vrouw en een 8-jarig meisje zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft betrokkenheid van Nederlandse slachtoffers bij het incident niet bevestigd. Het is onduidelijk hoe de politie van Belmopan, die tot dusver niet heeft gereageerd op verzoeken om toelichting, in eerste instantie vaststelde dat de slachtoffers Nederlanders waren, maar dit later zou hebben bijgesteld.

Zowel in de lokale mediaberichten als de politieverklaringen en het NOS-bericht staat dat een buitenlands gezin een ijsje aan het eten was op de markt toen een man op hen begon te schieten. De schutter doodde de moeder en opende daarna het vuur op de kinderen, volgens getuigen duidelijk met het doel ze te doden. Het meisje overleefde de aanval niet. Haar broertje raakte gewond.