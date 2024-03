Problemen gasleiding Eindhoven onder controle, wegen weer vrij

Het veiligheidsrisico rond de verzakte aardgasleiding in Eindhoven is geweken. De Brabantse gemeente meldt dat de problemen met de leiding “onder controle” zijn en dat de genomen maatregelen zijn opgeheven.

Eerder woensdag werd duidelijk dat de gasleiding aan de Professor Holstlaan in Eindhoven was verzakt. Daardoor bestond het risico dat die zou bezwijken. De leiding werd afgesloten en het gas dat er nog in zat, werd afgefakkeld.

Door het veiligheidsrisico waren een aantal wegen in de buurt, waaronder de A2 en de N2, urenlang afgesloten. Rond 21.00 uur werden de wegen weer vrijgegeven. Ook de files waren rond die tijd bijna helemaal opgelost, meldt de ANWB.