AD-journalist Tieleman moet getuigen in Hedelse afpersingszaak

AD-journalist Yelle Tieleman moet getuigen in het hoger beroep van de Hedelse afpersingszaak. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden donderdag beslist. Tieleman schreef een boek over de zaak die draait om de afpersing van een fruitbedrijf in het Gelderse Hedel, nadat daar 400 kilo cocaïne was gevonden.

Bij meerdere medewerkers van het bedrijf zijn daarna aanslagen gepleegd. De verdediging van verdachte Yassine A. wil de journalist horen over een fragment uit zijn boek. Dat gaat over uitspraken die undercoveragenten zouden hebben gedaan over bedreigingen tegen een medeverdachte. De uitspraken zouden zijn gedaan tegen een politiemedewerker. De verdediging van A. wil van Tieleman nu horen wie deze medewerker is.

De AD-journalist laat weten dat hij niet van plan is om zijn bronnen prijs te geven. “Bronbescherming is het hoogste goed voor een journalist.” Het verhoor is achter gesloten deuren bij de raadsheer-commissaris, onbekend is wanneer.

A. werd veroordeeld tot tien jaar cel voor het uitlokken van vijf aanslagen. Hij zou jonge uitvoerders, geld en vuurwerkbommen hebben verstrekt en adressen van medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf. Voor het bewijs tegen hem is gebruikgemaakt van de verklaringen die een medeverdachte aflegde tegenover undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. In strijd met de regels zijn geen opnames gemaakt hiervan. De advocaten van A. vinden het bewijs daarom onbetrouwbaar.

A. is de halfbroer van hoofdverdachte Ali G. Die werd veroordeeld tot negentien jaar en tien maanden gevangenisstraf. Hij zou diverse mannen hebben aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf. Door een fout van het Openbaar Ministerie waren de namen en adresgegevens van zo’n 350 (oud-)medewerkers van de fruithandel in handen van de verdachten in de zaak.